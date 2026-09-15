O São José Futsal perdeu por 6 a 2 para o São Caetano na noite desta terça-feira, pelo Campeonato Paulista. A partida foi disputada no ginásio do Altos de Santana, e o time joseense chegou a terminar o primeiro tempo em vantagem, mas não conseguiu sustentar o resultado após o intervalo.
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O São José começou pressionando a saída de bola do adversário e buscou controlar as ações no início. O São Caetano também adotou uma marcação alta, deixando o confronto bastante disputado e com muitas faltas nos primeiros minutos.
Mesmo encontrando dificuldades para transformar a pressão em chances claras, o time da casa conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Após recuperar a bola no ataque, Caio recebeu pelo meio, avançou pela ala e finalizou de esquerda no canto para fazer 1 a 0.
Dois minutos depois, o São José ampliou em cobrança de tiro livre, após a sexta falta do adversário. Ronney bateu e marcou o segundo gol.
O São Caetano reagiu rapidamente e diminuiu ainda no mesmo minuto, em uma cobrança de escanteio que desviou na defesa joseense. No fim da primeira etapa, os visitantes chegaram ao empate em uma finalização de fora da área que também sofreu desvio antes de entrar.
São Caetano vira e amplia
O segundo tempo começou com uma mudança no cenário da partida. O São Caetano marcou logo nos primeiros minutos e passou a frente no placar.
Em desvantagem, o São José aumentou a pressão e avançou suas linhas em busca do empate. A equipe criou algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária.
Aos 15 minutos, o São Caetano marcou novamente e abriu 4 a 2. Na tentativa de diminuir a diferença, o São José passou a utilizar Ronney como goleiro-linha, deixando o time mais exposto aos contra-ataques.
Em uma recuperação de bola, os visitantes aproveitaram o espaço e fizeram o quinto gol. Já no minuto final, o São Caetano voltou a balançar as redes e fechou a partida em 6 a 2.
Próximo jogo
O São José Futsal volta à quadra pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O time enfrenta o Santo André no dia 28, fora de casa.
A partida encerra a participação joseense nesta etapa da competição.