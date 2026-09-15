O São José Futsal perdeu por 6 a 2 para o São Caetano na noite desta terça-feira, pelo Campeonato Paulista. A partida foi disputada no ginásio do Altos de Santana, e o time joseense chegou a terminar o primeiro tempo em vantagem, mas não conseguiu sustentar o resultado após o intervalo.

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O São José começou pressionando a saída de bola do adversário e buscou controlar as ações no início. O São Caetano também adotou uma marcação alta, deixando o confronto bastante disputado e com muitas faltas nos primeiros minutos.