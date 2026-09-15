O motociclista Valdeci Baca, de 54 anos, morreu após bater de frente com uma caminhonete na noite de domingo (13). O acidente aconteceu por volta das 21h, na Estrada do Matão.
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Segundo a Polícia Civil, Valdeci seguia em uma Honda CG 125 quando teria invadido a contramão e atingido uma MMC/L200 Triton que trafegava no sentido Matão/Pontes e Lacerda, em Pontes e Lacerda, a 444 quilômetros de Cuiabá.
Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado sobre a pista e morreu ainda no local. A motocicleta também foi lançada para fora da estrada e ficou no acostamento.
A condutora da caminhonete, de 43 anos, pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local. O homem seguiu até um posto do Grupo Especial de Fronteira, na região do Matão, e comunicou o acidente à Polícia Militar.
Uma equipe do Gefron foi até o local, isolou a área e confirmou a morte do motociclista. A Perícia Oficial e Identificação Técnica também foi acionada para realizar os procedimentos periciais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e deve apurar as causas da colisão.