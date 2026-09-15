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VIOLÊNCIA

Homem armado causa terror em hotel e é preso com R$ 115 mil

Por Da Redação | Florianópolis
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Floripa Mil Grau
Homem armado causa terror em hotel e é preso com R$ 115 mil
Homem armado causa terror em hotel e é preso com R$ 115 mil

Um homem foi detido pela Polícia Militar após uma ocorrência em um hotel de luxo na noite desta segunda-feira (14). Durante a ação, os policiais apreenderam armas, cerca de 200 munições, joias, relógios e R$ 115 mil em dinheiro.

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O caso aconteceu em Florianópolis, na região da Beira-Mar Norte. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a família do homem havia contratado uma equipe especializada em remoção psiquiátrica involuntária porque ele estaria passando por uma crise.

A equipe solicitou apoio policial diante da possibilidade de o homem estar armado. O 4º Batalhão da PMSC contou com suporte do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) durante a ocorrência.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o homem apresentou comportamento calmo e colaborativo durante a abordagem. Não houve registro de ameaça contra outras pessoas no local.

Armas e dinheiro são apreendidos

Durante a ocorrência, os policiais localizaram uma pistola, uma carabina e aproximadamente 200 munições, além de joias, relógios e R$ 115 mil em espécie.

O homem possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e apresentou à Polícia Militar documentação referente às armas.

Segundo a PM, porém, ele não possuía a guia de tráfego, documento necessário para o transporte das armas. O armamento e os demais materiais foram apreendidos.

Homem foi levado à delegacia

Após a abordagem, o homem foi encaminhado para uma Delegacia de Polícia, acompanhado das armas, munições e outros objetos apreendidos.

A ocorrência foi registrada para os procedimentos legais cabíveis. A situação documental das armas e as circunstâncias do transporte deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis pelo caso.

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