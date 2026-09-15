Um homem foi detido pela Polícia Militar após uma ocorrência em um hotel de luxo na noite desta segunda-feira (14). Durante a ação, os policiais apreenderam armas, cerca de 200 munições, joias, relógios e R$ 115 mil em dinheiro.

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O caso aconteceu em Florianópolis, na região da Beira-Mar Norte. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a família do homem havia contratado uma equipe especializada em remoção psiquiátrica involuntária porque ele estaria passando por uma crise.