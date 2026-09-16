O homem acusado de invadir um supermercado armado com um facão e atacar a ex-namorada será julgado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (18). O ataque deixou três pessoas feridas, entre elas uma jovem que teve a mão decepada.

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O crime aconteceu em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, em 24 de outubro de 2025, dentro de um supermercado no bairro São Rafael. A ex-namorada do acusado, Kessya Souza, de 18 anos, ficou gravemente ferida durante a agressão.