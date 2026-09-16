O homem acusado de invadir um supermercado armado com um facão e atacar a ex-namorada será julgado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (18). O ataque deixou três pessoas feridas, entre elas uma jovem que teve a mão decepada.
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O crime aconteceu em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, em 24 de outubro de 2025, dentro de um supermercado no bairro São Rafael. A ex-namorada do acusado, Kessya Souza, de 18 anos, ficou gravemente ferida durante a agressão.
A sessão do Tribunal do Júri está prevista para começar às 9h, na Câmara de Vereadores. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o acusado em novembro de 2025 e pediu que ele fosse submetido a julgamento popular.
Segundo a denúncia, o ataque teria sido motivado pela inconformidade com o fim do relacionamento. O Ministério Público também apontou que as vítimas teriam sido surpreendidas e não tiveram possibilidade de defesa.
A Promotoria pediu ainda que, em caso de condenação, o acusado seja obrigado a pagar R$ 100 mil de indenização para cada vítima.
Como aconteceu o ataque
Segundo as informações do caso, o homem chegou ao supermercado em uma motoneta e entrou no estabelecimento onde a ex-namorada trabalhava.
Ele estaria armado com um facão e duas facas. A jovem foi atacada e tentou fugir, mas caiu na área externa do estabelecimento. A agressão continuou mesmo depois que ela estava no chão.
Durante a tentativa de impedir o ataque, uma mulher de 33 anos e um homem de 19 anos também foram atingidos. Os dois precisaram ser encaminhados para atendimento médico.
Kessya sofreu ferimentos graves e teve uma das mãos decepada durante a agressão.
Após o crime, o homem teria confessado o ataque e foi preso em flagrante.
Acusado será julgado pelo Tribunal do Júri
O julgamento desta sexta-feira vai analisar a responsabilidade criminal do acusado pelos fatos denunciados pelo Ministério Público.
A sessão ocorre quase um ano após o ataque ao supermercado. O resultado do julgamento e uma eventual condenação dependerão da análise das provas e das decisões tomadas durante o Tribunal do Júri.