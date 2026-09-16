Um acidente envolvendo um ônibus, uma van de carga e um caminhão deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (15), em um trecho da BR-381. A colisão mobilizou equipes de resgate e provocou congestionamento na rodovia.
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O acidente aconteceu em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do km 543. Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o ônibus atravessou o canteiro central e passou da pista no sentido Belo Horizonte para a faixa contrária, em direção a São Paulo.
Na sequência, o coletivo atingiu um caminhão de pintura de pista e uma van de carga que trafegavam no sentido contrário.
O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada oficialmente.
Ao todo, seis pessoas estavam envolvidas na ocorrência. Além do motorista que morreu, duas pessoas sofreram ferimentos leves e outras três não ficaram feridas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Betim.
Resgate mobilizou equipes
A ocorrência foi registrada por volta das 14h05 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Itaúna, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária responsável pelo trecho.
Equipes da Polícia Civil e o rabecão também foram acionados para os procedimentos relacionados à vítima que morreu no local.
O acidente provocou interdição parcial da BR-381 no sentido sul. Em determinado momento, todas as faixas precisaram ser bloqueadas, o que provocou um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros.
Causas do acidente serão investigadas
As circunstâncias que levaram o ônibus a atravessar o canteiro central ainda não foram esclarecidas. A dinâmica da colisão deverá ser apurada pelas autoridades.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os veículos envolvidos no acidente e o trabalho das equipes de emergência no trecho.
Motoristas que passam pela região devem ficar atentos às condições do tráfego devido à interdição parcial e aos reflexos da ocorrência na rodovia.