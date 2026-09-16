Um acidente envolvendo um ônibus, uma van de carga e um caminhão deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (15), em um trecho da BR-381. A colisão mobilizou equipes de resgate e provocou congestionamento na rodovia.

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O acidente aconteceu em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do km 543. Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o ônibus atravessou o canteiro central e passou da pista no sentido Belo Horizonte para a faixa contrária, em direção a São Paulo.