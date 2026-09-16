Um feto foi encontrado dentro de uma marmita térmica em um condomínio na manhã desta segunda-feira (14). O corpo estava envolvido em um lenço e foi localizado por um catador de materiais recicláveis, que acionou a Polícia Militar.
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O caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por volta das 9h, na Rua Josina Ramos Guimarães, no bairro Vila Mauriceia. Segundo o registro policial, o catador encontrou a marmita dentro do condomínio e decidiu abri-la, momento em que encontrou o feto.
Além do corpo, havia um crucifixo e um bilhete dentro da marmita. O conteúdo da mensagem não foi divulgado pelas autoridades.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. Conforme as informações repassadas pelo perito aos policiais, o feto aparentava ter entre cinco e seis meses de gestação.
Ainda segundo o registro da ocorrência, o perito avaliou que o corpo aparentemente havia sido deixado no local pouco tempo antes da descoberta, já que não apresentava sinais de início de putrefação.
Polícia Civil investiga o caso
Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal por uma funerária. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias relacionadas ao encontro do feto.
De acordo com a corporação, a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram o corpo até o condomínio ainda serão esclarecidas. Os investigadores realizam diligências para identificar possíveis envolvidos e apurar o caso.