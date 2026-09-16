Um feto foi encontrado dentro de uma marmita térmica em um condomínio na manhã desta segunda-feira (14). O corpo estava envolvido em um lenço e foi localizado por um catador de materiais recicláveis, que acionou a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por volta das 9h, na Rua Josina Ramos Guimarães, no bairro Vila Mauriceia. Segundo o registro policial, o catador encontrou a marmita dentro do condomínio e decidiu abri-la, momento em que encontrou o feto.