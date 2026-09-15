Um cachorro da raça shih-tzu morreu após cair da janela de um apartamento localizado no 13º andar de um prédio. O caso aconteceu neste sábado (12), e a tutora do animal, Gabriele Aparecida de Lima, é investigada por suspeita de maus-tratos.
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O episódio ocorreu no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Segundo relatos de moradores, o cachorro já havia sido visto em outras ocasiões pendurado na janela do apartamento e, antes da queda, vizinhos teriam alertado a tutora sobre o risco.
O primeiro registro ocorreu em 23 de agosto. Uma moradora publicou uma mensagem em um grupo do condomínio relatando que o animal estava em situação de perigo. Os vizinhos então tentaram localizar a tutora para avisá-la.
De acordo com os relatos, Gabriele afirmou que tomaria providências quando chegasse em casa, cerca de 40 minutos depois. Diante da demora e da preocupação com a segurança do animal, os moradores receberam autorização para arrombar a porta do apartamento e realizar o resgate.
Mesmo após o episódio, moradores afirmam que o cachorro voltou a ser visto próximo à janela em outras ocasiões.
Cachorro cai e morre
No sábado, o animal caiu novamente da janela do 13º andar. A queda teria sido parcialmente amortecida por um toldo.
O deputado estadual Rafael Saraiva, que atua na defesa da causa animal, foi até o condomínio acompanhado por uma equipe policial para verificar a ocorrência.
No local, segundo o relato divulgado, a tutora afirmou que o cachorro havia caído, mas disse que ele estava internado e em estado estável.
A equipe foi até a clínica veterinária indicada por Gabriele. No estabelecimento, foi informada de que o animal havia dado entrada, mas estava em estado grave e em parada cardiorrespiratória. O cachorro morreu poucos minutos depois.
Investigação por maus-tratos
Na terça-feira (15), o cunhado da tutora, que é policial militar, compareceu à delegacia. Conforme o boletim de ocorrência, ele informou que Gabriele não prestaria depoimento e admitiu ter orientado a mulher a mentir sobre o estado do cachorro, embora soubesse que o animal já havia morrido.
Uma vizinha também relatou que Gabriele teria autorizado os moradores a arrombarem a porta para tentar salvar o animal na primeira ocorrência.
A moradora afirmou ainda que não haveria, até aquele momento, evidências suficientes para determinar se a tutora deixou de tomar medidas para evitar uma nova queda. Segundo ela, havia a possibilidade de o cachorro roer a tela da janela.
O caso foi registrado no 90º Distrito Policial e segue sob investigação. A reportagem tentou localizar a defesa de Gabriele Aparecida de Lima, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.