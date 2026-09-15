Um cachorro da raça shih-tzu morreu após cair da janela de um apartamento localizado no 13º andar de um prédio. O caso aconteceu neste sábado (12), e a tutora do animal, Gabriele Aparecida de Lima, é investigada por suspeita de maus-tratos.

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O episódio ocorreu no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Segundo relatos de moradores, o cachorro já havia sido visto em outras ocasiões pendurado na janela do apartamento e, antes da queda, vizinhos teriam alertado a tutora sobre o risco.