Duas adolescentes foram encaminhadas à Central de Flagrantes após ameaçarem matar a própria mãe e a avó durante uma briga familiar. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (14), após familiares e vizinhos acionarem a Guarda Municipal.

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O caso aconteceu em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. A Guarda Municipal recebeu a chamada pelo telefone 153 diante do comportamento das jovens dentro da residência.