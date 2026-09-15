15 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Adolescentes ameaçam matar mãe e avó durante briga familiar

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Adolescentes ameaçam matar mãe e avó durante briga familiar
Adolescentes ameaçam matar mãe e avó durante briga familiar

Duas adolescentes foram encaminhadas à Central de Flagrantes após ameaçarem matar a própria mãe e a avó durante uma briga familiar. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (14), após familiares e vizinhos acionarem a Guarda Municipal.

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O caso aconteceu em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. A Guarda Municipal recebeu a chamada pelo telefone 153 diante do comportamento das jovens dentro da residência.

Segundo os relatos apresentados aos agentes, uma das adolescentes havia saído de casa no sábado (12) e retornado somente na segunda-feira. Ao ser questionada pelos familiares sobre onde havia estado, ela teria reagido de forma agressiva e tentado sair novamente do imóvel.

Durante a confusão, as duas jovens teriam feito ameaças de morte contra a mãe e a avó. Diante da situação, os agentes foram acionados para controlar a ocorrência e preservar a segurança das familiares.

Histórico de agressão

Ainda conforme os familiares, o episódio desta segunda-feira não seria o primeiro envolvendo comportamento agressivo.

Em uma ocorrência anterior, uma das adolescentes teria agredido fisicamente a própria mãe, que chegou a perder a consciência e precisou receber atendimento médico.

Os parentes também relataram preocupação com o comportamento das jovens e levantaram uma possível suspeita de uso de entorpecentes. A informação, no entanto, deverá ser apurada pelas autoridades e não representa uma confirmação de consumo de drogas.

Conselho Tutelar acompanha ocorrência

Por se tratar de duas adolescentes, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o atendimento na Central de Flagrantes.

As jovens foram conduzidas em viaturas separadas e acompanhadas por responsáveis. O caso será analisado pela Polícia Civil, que deverá adotar as providências previstas para situações envolvendo adolescentes.

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