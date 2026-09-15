Uma mulher de 65 anos, identificada como Juciara Martins, morreu nesta terça-feira (15) após passar mal enquanto fazia exercícios em uma academia na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu em uma unidade da rede Panobianco Academia, na Avenida Nordestina, no bairro de Guaianases.
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Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Juciara realizava atividades físicas quando sofreu um mal-estar repentino. A principal suspeita é de que ela tenha sofrido um infarto agudo do miocárdio, mas a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.
A confirmação depende do laudo pericial, que deverá apontar as circunstâncias e a causa do óbito.
Academia suspende atividades
Após a morte da aluna, a administração da Panobianco Academia – Unidade Nordestina publicou uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido.
A unidade informou que decidiu suspender imediatamente as atividades em sinal de luto e respeito à vítima. A academia também manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Juciara.
A empresa informou que a data para a reabertura do estabelecimento será divulgada posteriormente.
O caso deverá ser esclarecido pelas autoridades responsáveis pela investigação.
Outro caso em academia
Na segunda-feira (14), um homem de 55 anos também morreu após passar mal enquanto praticava atividades físicas em uma academia da rede Smart Fit, em Fortaleza, no Ceará.
Assim como no caso de Juciara, a causa da morte ainda dependia de confirmação por meio de perícia técnica.