Uma mulher de 65 anos, identificada como Juciara Martins, morreu nesta terça-feira (15) após passar mal enquanto fazia exercícios em uma academia na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu em uma unidade da rede Panobianco Academia, na Avenida Nordestina, no bairro de Guaianases.

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Segundo as informações divulgadas sobre o caso, Juciara realizava atividades físicas quando sofreu um mal-estar repentino. A principal suspeita é de que ela tenha sofrido um infarto agudo do miocárdio, mas a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.