O São José passou a oferecer uma nova forma de acesso aos jogos no Monumental Martins Pereira. O torcedor agora pode fazer o cadastro facial pela internet e utilizar o reconhecimento de imagem para entrar no estádio.

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A novidade já estará disponível no duelo entre São José e Comercial, neste sábado (19), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. O cadastro é opcional e pode ser feito pela plataforma de ingressos do clube.