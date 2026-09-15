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TORCIDA

São José libera cadastro facial para acesso ao Martins Pereira

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Cônsoli / SJEC
Torcida do São José no estádio Martins Pereira
Torcida do São José no estádio Martins Pereira

O São José passou a oferecer uma nova forma de acesso aos jogos no Monumental Martins Pereira. O torcedor agora pode fazer o cadastro facial pela internet e utilizar o reconhecimento de imagem para entrar no estádio.

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A novidade já estará disponível no duelo entre São José e Comercial, neste sábado (19), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista. O cadastro é opcional e pode ser feito pela plataforma de ingressos do clube.

Depois de preencher os dados solicitados e enviar a imagem, o torcedor poderá selecionar a partida e o setor para comprar ou utilizar o ingresso.

O estádio terá cinco catracas com reconhecimento facial. Três ficarão no portão principal, enquanto outras duas serão instaladas nos portões 9 e 7.

Cadastro de convidados

A plataforma também permite que uma pessoa reserve ingressos para até cinco pessoas. Para utilizar a opção, porém, os convidados precisam estar cadastrados previamente no sistema.

A inclusão pode ser feita por meio do e-mail ou CPF de cada pessoa. O procedimento deve ser realizado antes da utilização do ingresso.

O São José afirma que o novo sistema é uma alternativa para facilitar o acesso ao Martins Pereira e reduzir o tempo de entrada dos torcedores.

O cadastro pode ser feito pela plataforma de ingressos do clube: saojose.soudaliga.com.br.

São José x Comercial

O confronto deste sábado vale uma vaga na semifinal da Copa Paulista. A partida começa às 19h, no Martins Pereira.

O São José venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Ribeirão Preto, e joga pelo empate para avançar.

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