15 de setembro de 2026
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MORTE

URGENTE: Motociclista morre após acidente em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu em acidente
Homem morreu em acidente

Um motociclista de 54 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (15), em São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h26 para atender a ocorrência na Avenida dos Astronautas, no Jardim da Granja.

No local, as equipes constataram uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta. O motociclista foi atendido pelos bombeiros, mas teve o óbito constatado pela equipe da Unidade de Suporte Avançado.

Após o atendimento das equipes de emergência, a ocorrência permaneceu sob responsabilidade do policiamento de área e dos agentes municipais de trânsito.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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