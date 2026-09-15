Um motociclista de 54 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (15), em São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h26 para atender a ocorrência na Avenida dos Astronautas, no Jardim da Granja.

No local, as equipes constataram uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta. O motociclista foi atendido pelos bombeiros, mas teve o óbito constatado pela equipe da Unidade de Suporte Avançado.