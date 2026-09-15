Uma sequência de acidentes mobilizou equipes de emergência no fim da tarde desta terça-feira (15), em diferentes pontos de São José dos Campos.

A ocorrência mais grave foi registrada por volta das 16h20. Um motociclista sofreu uma queda e permaneceu desacordado no local após o acidente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento à vítima.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias da queda nem sobre o estado de saúde do motociclista.