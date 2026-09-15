Uma sequência de acidentes mobilizou equipes de emergência no fim da tarde desta terça-feira (15), em diferentes pontos de São José dos Campos.
A ocorrência mais grave foi registrada por volta das 16h20. Um motociclista sofreu uma queda e permaneceu desacordado no local após o acidente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento à vítima.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias da queda nem sobre o estado de saúde do motociclista.
Outro acidente envolvendo uma motocicleta aconteceu na marginal da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura do CTA. O motociclista caiu e ficou no solo após a ocorrência. Ainda não há confirmação sobre a participação de outro veículo no acidente nem informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Já na Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos, uma mulher foi vítima de atropelamento nas proximidades do Atacadão. Imagens e relatos do local indicam que ela permaneceu caída na via enquanto equipes de socorro realizavam o atendimento.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher ou sobre as circunstâncias do atropelamento.
As três ocorrências aconteceram em um curto intervalo de tempo e em diferentes regiões da cidade.