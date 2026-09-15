Um pedido de vista (mais tempo para análise) feito pela oposição impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (15) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe alterações na legislação municipal sobre a OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e a OOAU (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) - esses dois instrumentos foram regulamentados no município em 2019 e servem para controlar o crescimento da cidade, além de financiar melhorias urbanas.

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O projeto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta durante a sessão, a pedido do líder do governo, vereador Dentinho (PP). Na sequência, no entanto, a vereadora Talita (PSB) pediu vista.