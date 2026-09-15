Familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa de Lorena lamentam a morte de Rafael Messias de Araújo, aos 44 anos, nesta terça-feira (15).
Rafael fazia parte da Adel Belém, onde congregava na sede da igreja. A instituição publicou uma nota de pesar nas redes sociais e destacou a trajetória de fé e as lembranças deixadas por ele.
“Guardaremos com carinho sua lembrança, sua caminhada de fé e tudo aquilo que deixou entre nós”, diz um trecho da homenagem.
A igreja também manifestou solidariedade aos familiares e amigos e informou que segue em oração pela família neste momento de despedida.
Nas redes sociais, amigos também prestaram homenagens. Em uma das mensagens, um conhecido relembrou as conversas que mantinha com Rafael sobre carros e desejou conforto à família.
“Como conversávamos sobre carros, lembranças… que Deus traga o consolo e conforto para todos.”
Rafael nasceu em 24 de dezembro de 1981 e morreu em 15 de setembro de 2026.
Velório e sepultamento
O corpo foi velado no Velório Municipal de Lorena. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal.