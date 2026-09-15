A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, às 15h40 desta terça-feira (15), para a ocorrência de chuva forte na região de Cachoeira Paulista e Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O aviso inclui a possibilidade de raios e ventos fortes e informa que os temporais podem atingir também municípios vizinhos.

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O órgão orienta a população a redobrar os cuidados durante as próximas horas, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores ou galhos.