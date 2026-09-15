A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, às 15h40 desta terça-feira (15), para a ocorrência de chuva forte na região de Cachoeira Paulista e Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O aviso inclui a possibilidade de raios e ventos fortes e informa que os temporais podem atingir também municípios vizinhos.
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O órgão orienta a população a redobrar os cuidados durante as próximas horas, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores ou galhos.
O alerta ocorre no mesmo dia em que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o aviso de perigo potencial para tempestades no Vale do Paraíba. O alerta permanece válido até as 23h59 desta terça-feira.
Segundo o Inmet, são esperados volumes de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros no acumulado do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.
O instituto considera baixo o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. Mesmo assim, as condições do solo exigem atenção diante da continuidade das chuvas.
Alagamentos e deslizamentos
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta possibilidade moderada de ocorrência de eventos hidrológicos na região.
A combinação entre as chuvas previstas, os volumes já registrados e a umidade do solo pode provocar o transbordamento pontual de córregos, enxurradas em áreas de declive e alagamentos urbanos. O risco aumenta em locais onde a drenagem não consiga suportar o volume de água.
Também há indicação de risco moderado de movimentos de massa na Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos. A persistência das chuvas pode elevar os acumulados de forma localizada e provocar deslizamentos em encostas mais vulneráveis.
Cuidados durante a tempestade
A Defesa Civil recomenda que os moradores não permaneçam debaixo de árvores durante os temporais. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto houver incidência de raios.
Em caso de sinais de risco, como barulhos incomuns, movimentação do solo ou aparecimento repentino de trincas em paredes, os moradores devem deixar imediatamente o local e procurar uma área segura.
A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.