O comerciante João Pinto Rodrigues, conhecido como o ‘João dos irmãos mineiros da Padaria do Pedregulho’, morreu nessa segunda-feira (14), aos 81 anos, em Guaratinguetá. Nascido em 27 de outubro de 1944, João deixa familiares e amigos, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

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O velório foi realizado a partir das 13h30 desta terça-feira (15), no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá. O sepultamento foi marcado para as 16h, no mesmo local.