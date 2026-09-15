O comerciante João Pinto Rodrigues, conhecido como o ‘João dos irmãos mineiros da Padaria do Pedregulho’, morreu nessa segunda-feira (14), aos 81 anos, em Guaratinguetá. Nascido em 27 de outubro de 1944, João deixa familiares e amigos, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.
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O velório foi realizado a partir das 13h30 desta terça-feira (15), no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá. O sepultamento foi marcado para as 16h, no mesmo local.
Entre as mensagens de despedida está a do filho, Washington Rana, que destacou a dor da família diante da perda.
“Nunca estamos preparados. Partida sem possibilidade de despedida dói demais. Siga e descanse em paz, meu pai”, escreveu.
Amigos também se manifestaram. O professor César Renato Ribeiro enviou condolências a Washington e ao irmão dele, Jeferson, desejando conforto à família.
“Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, conforte você e toda sua família”, afirmou.
Paulo Macedo também prestou homenagem e deixou uma mensagem aos familiares e amigos de João.
“Meus sinceros sentimentos. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos os familiares e amigos”, escreveu.
A despedida de João reúne familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo da vida. A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de luto.