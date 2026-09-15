A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (15), um homem suspeito de furtar uma residência no bairro Boa Vista. O objeto levado, uma rede de descanso avaliada em R$ 200, foi recuperado e devolvido à vítima.
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A ocorrência começou durante um patrulhamento preventivo realizado por equipe da GCM nas proximidades do Bosque da Princesa. Os agentes receberam, via rádio, um alerta da CCO (Central de Comunicações Operacionais) sobre um furto em andamento nas proximidades da rua Emília Imediato.
Como estavam perto do endereço informado, os guardas seguiram imediatamente para o local. Durante o deslocamento pela rua Pinheiro da Silva, a equipe encontrou um homem com as características repassadas pela central e realizou a abordagem. Uma segunda equipe também foi acionada para prestar apoio.
Suspeito aparece em imagem
No imóvel, os agentes conversaram com a vítima e testemunhas e confirmaram o furto. Segundo os relatos, o suspeito havia sido identificado por meio de imagens de uma câmera de segurança de uma residência vizinha. Uma testemunha percebeu uma movimentação diferente após o comportamento do cachorro da casa e decidiu verificar as imagens.
Durante a abordagem, o homem estava com a rede apontada como produto do furto. Inicialmente, ele negou ter cometido o crime, mas, diante dos relatos das testemunhas e dos demais elementos apresentados pelos agentes, admitiu ter levado o objeto.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a elaboração da prisão em Flagrante, em tese pelo crime de furto. A rede foi recuperada e entregue à vítima.