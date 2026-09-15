A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (15), um homem suspeito de furtar uma residência no bairro Boa Vista. O objeto levado, uma rede de descanso avaliada em R$ 200, foi recuperado e devolvido à vítima.

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A ocorrência começou durante um patrulhamento preventivo realizado por equipe da GCM nas proximidades do Bosque da Princesa. Os agentes receberam, via rádio, um alerta da CCO (Central de Comunicações Operacionais) sobre um furto em andamento nas proximidades da rua Emília Imediato.