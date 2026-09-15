MARIA AMELIA TAVARES GALVÃO
**Idade:**90 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAO LOURENÇO/MG- 16/09/2026 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 13:00
LAURIDES GUIMARAES SANTOS
**Idade:**95 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 19:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30
LUIZ GONÇALVES RODRIGUES
**Idade:**72 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:00
MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
**Idade:**39 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
IGR ASSEMBLEIA DE DEUS -CENTRO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 16/09/2026 10:00
CARLINDA SOARES DE CASTILHO
**Idade:**102 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. DO PEDREGULHO/GUARATINGUETA - SP- 15/09/2026 17:00
LUIZ MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:45
SATIKO SASAKI S THIAGO
**Idade:**83 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:30
IRINEU MAGNO DE ALMEIDA PIEMONTEZ
**Idade:**46 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:00
HUGO CHERICONI
**Idade:**84 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 11:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 15/09/2026 15:00
LÉA ALMADA MAIA SOUTO
**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 08:00 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 14:30
MARINA DE JESUS
**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 15/09/2026 13:00
NOEL APARECIDO QUINTILIANO
**Idade:**74 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 15/09/2026 11:00
MARIA APARECIDA RODRIGUES
**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 11:00
EVANILDE GOMES DE PAIVA
**Idade:**85 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 07:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 10:30
JOSE CARVALHO MONTEIRO
**Idade:**90 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 15/09/2026 das 08:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 10:00
SERGIO DUARTE DE CAMARGO
**Idade:**52 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 09:00
MARIA APARECIDA DA SILVA PELEGRINI
**Idade:**76 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 15/09/2026 09:00
CACILDA FERREIRA DE MENEZES
**Idade:**89 **Data de falecimento:**14/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 14/09/2026 das 18:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 08:00