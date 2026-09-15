15 de setembro de 2026
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Maria Amélia morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Maria Amélia morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC
Maria Amélia morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARIA AMELIA TAVARES GALVÃO
**Idade:**90 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAO LOURENÇO/MG- 16/09/2026 16:00

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SEBASTIAO GOMES

**Idade:**76 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 13:00

LAURIDES GUIMARAES SANTOS

**Idade:**95 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 19:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30

LUIZ GONÇALVES RODRIGUES

**Idade:**72 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:00

MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA

**Idade:**39 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
IGR ASSEMBLEIA DE DEUS -CENTRO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 16/09/2026 10:00

CARLINDA SOARES DE CASTILHO

**Idade:**102 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. DO PEDREGULHO/GUARATINGUETA - SP- 15/09/2026 17:00

LUIZ MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:45

SATIKO SASAKI S THIAGO

**Idade:**83 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:30

IRINEU MAGNO DE ALMEIDA PIEMONTEZ

**Idade:**46 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 16:00

HUGO CHERICONI

**Idade:**84 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 11:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 15/09/2026 15:00

LÉA ALMADA MAIA SOUTO

**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 08:00 às 14:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 14:30

MARINA DE JESUS

**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 15/09/2026 13:00

NOEL APARECIDO QUINTILIANO

**Idade:**74 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 15/09/2026 11:00

MARIA APARECIDA RODRIGUES

**Idade:**75 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 11:00

EVANILDE GOMES DE PAIVA

**Idade:**85 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 15/09/2026 das 07:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 10:30

JOSE CARVALHO MONTEIRO

**Idade:**90 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 15/09/2026 das 08:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 10:00

SERGIO DUARTE DE CAMARGO

**Idade:**52 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 09:00

MARIA APARECIDA DA SILVA PELEGRINI

**Idade:**76 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 14/09/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 15/09/2026 09:00

CACILDA FERREIRA DE MENEZES

**Idade:**89 **Data de falecimento:**14/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 14/09/2026 das 18:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/09/2026 08:00

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