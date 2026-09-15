São José dos Campos amplia a oferta de exames de diagnóstico por imagem com a chegada de uma unidade móvel de ressonância magnética. O equipamento começa a realizar atendimentos no Centro da Juventude, no Jardim América, e permanecerá no local durante dois meses.

A expectativa é que sejam realizados aproximadamente 800 procedimentos no período. Os pacientes serão previamente agendados pela Secretaria de Saúde, de acordo com os protocolos estabelecidos pela rede municipal.

A unidade funcionará todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados. De segunda a sexta-feira, os atendimentos serão realizados das 7h20 às 19h. Aos sábados, das 7h20 às 18h, e aos domingos, das 8h40 às 16h30.

Mais agilidade no diagnóstico

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao exame e contribuir para a redução do tempo de espera, permitindo maior agilidade na investigação de diagnósticos e no encaminhamento dos tratamentos dos pacientes da rede municipal.

A unidade conta com estrutura de apoio para recepção, sanitários, área coberta e condições adequadas de acomodação para pessoas com mobilidade reduzida.

A chegada do chamado “Ressomóvel” integra as ações adotadas pelo município para ampliar a oferta de exames, consultas com especialistas e outros procedimentos de saúde, buscando oferecer atendimento cada vez mais ágil e adequado às necessidades da população.

A unidade móvel representa mais uma estratégia da Prefeitura para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal e facilitar o acesso dos pacientes a exames importantes para o diagnóstico e acompanhamento de diferentes condições de saúde.