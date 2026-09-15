Creches

A partir dessa terça-feira (15), a Prefeitura de Taubaté retomará o cadastramento contínuo para solicitação de vagas em creches. Com isso, pais e responsáveis de crianças a partir de quatro meses poderão pedir o ingresso na rede municipal em qualquer período do ano.

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Restrição

No fim de 2024, a Prefeitura havia restringido o período de solicitação de vagas. Desde então, os pedidos podiam ser feitos apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Agora, essa restrição terminou.