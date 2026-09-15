Creches
A partir dessa terça-feira (15), a Prefeitura de Taubaté retomará o cadastramento contínuo para solicitação de vagas em creches. Com isso, pais e responsáveis de crianças a partir de quatro meses poderão pedir o ingresso na rede municipal em qualquer período do ano.
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Restrição
No fim de 2024, a Prefeitura havia restringido o período de solicitação de vagas. Desde então, os pedidos podiam ser feitos apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Agora, essa restrição terminou.
Facilidade
Segundo a Prefeitura, a retomada da "solicitação contínua de vagas na educação infantil" visa proporcionar "maior facilidade para pais e responsáveis".
Convocação
Com a mudança, a Prefeitura passará a publicar a lista de chamamento a cada 15 dias, no site do município. Após a convocação, os pais ou responsáveis legais terão prazo de cinco dias úteis para efetivar a matrícula na unidade escolar indicada. Caso o prazo não seja cumprido, será necessária uma nova solicitação de inscrição.
Cadastramento
O cadastramento pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Educação, na Praça 8 de Maio, 17, no Centro, das 8h às 17h. Também é possível fazer a solicitação de forma online.
Fila
Taubaté fechou o mês de julho com 516 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais. A maior espera era para berçário (255), seguida por maternal 1 (164) e maternal 2 (97). Em agosto, quando não foram realizadas novas solicitações, a fila fechou com 428 crianças, sendo 217 para berçário, 136 para maternal 1 e 75 para maternal 2.
Promessa
Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Ainda não foi divulgada, no entanto, uma previsão de quando a promessa sairá do papel.