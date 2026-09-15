A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) recomendou a aprovação, sem restrições, da compra das ações representativas do capital social da Avibras Aeroco pela Globe Investimentos S.A., veículo de investimentos pessoais dos empresários Joesley e Wesley Batista, irmãos e donos da J&F.

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O despacho do superintendente-geral interino, Felipe Roquete, assinado na segunda-feira (14), concluiu que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial.