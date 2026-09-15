Josmari Pauletti, conhecida carinhosamente como Jô, morreu neste início de semana. A causa da morte não foi divulgada. A notícia provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos, ex-alunas e pessoas que conviveram com ela no Instituto São José, tradicional escola de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Josmari foi ex-colaboradora da instituição e, atualmente, atuava como coordenadora da Associação das Ex-Alunas. O Instituto São José publicou uma nota de pesar lamentando a morte e destacando a importância de Jô para a história da instituição.