Josmari Pauletti, conhecida carinhosamente como Jô, morreu neste início de semana. A causa da morte não foi divulgada. A notícia provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos, ex-alunas e pessoas que conviveram com ela no Instituto São José, tradicional escola de São José dos Campos.
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Josmari foi ex-colaboradora da instituição e, atualmente, atuava como coordenadora da Associação das Ex-Alunas. O Instituto São José publicou uma nota de pesar lamentando a morte e destacando a importância de Jô para a história da instituição.
“É com profundo pesar que o Instituto São José recebe a notícia do falecimento de Josmari (Jô), nossa querida ex-colaboradora e, atualmente, coordenadora da Associação das Ex-Alunas”, informou a instituição.
Na mensagem, o Instituto São José também se solidarizou com a família, amigos, ex-alunas, integrantes da ADMA (Associação de Maria Auxiliadora) e demais pessoas que tiveram contato com Josmari ao longo da vida.
A instituição destacou ainda a gratidão pela trajetória da ex-colaboradora e pela presença dela na comunidade. “Nossa gratidão por sua vida, por sua presença e por tudo o que ela representa na história do Instituto São José”, diz a nota.
Homenagens
A notícia da morte de Josmari também gerou diversas manifestações nas redes sociais. Amigos e pessoas que estudaram ou trabalharam no Instituto São José lembraram principalmente do jeito alegre, carinhoso, gentil e acolhedor de Jô.
“Uma querida! Que Deus a receba em Sua glória e a recompense por todo o bem, carinho e simpatia que plantou entre nós”, escreveu Lucas Quintão.
Natasha Freitas publicou uma mensagem de solidariedade à família e aos amigos. Ana Ferreira também lamentou a perda e afirmou que Josmari fez parte de sua história no Instituto São José.
Outras homenagens destacaram a relação de Jô com diferentes gerações de alunos. “Jô fez parte de várias gerações de alunos no ISJ, muito querida”, escreveu Silvana Soares.
As mensagens também ressaltaram características pessoais de Josmari. Entre os relatos estão lembranças de seu sorriso, abraços, conversas, alegria e entusiasmo pela vida.
Atuação na ADMA
Josmari também teve uma trajetória de dedicação à Igreja e à Associação de Maria Auxiliadora. Em nota, o Conselho Inspetorial da ADMA de São Paulo lamentou a morte e reconheceu o trabalho desenvolvido por ela em São José dos Campos.
O presidente do Conselho Inspetorial da ADMA SP, José Dilson Rodrigues, destacou a fé de Josmari e sua dedicação à divulgação da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora.
“Josmari deixa um bonito testemunho de fé, serviço e amor à Igreja”, afirmou.
Segundo a entidade, ela dedicou parte de sua trajetória à ADMA e foi reconhecida pelo carinho e pelo trabalho de propagação da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora.
A mensagem também prestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da ADMA de São José dos Campos.
A morte de Josmari Pauletti deixa lembranças entre diferentes grupos dos quais ela participou ao longo da vida. Nas manifestações de despedida, amigos e ex-alunas destacaram uma pessoa marcada pela fé, simpatia, generosidade e proximidade com aqueles que estavam ao seu redor.
“Descanse em paz, Josmari. Nossa Senhora Auxiliadora a acompanhe na eternidade”, concluiu Rodrigues.