15 de setembro de 2026
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MOBILIDADE

Serra Antiga da Tamoios é liberada após 3 dias de interdições

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Serra Antiga é liberada após inspeções
Serra Antiga é liberada após inspeções

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios será liberada ao tráfego nesta terça-feira (15), segundo a Concessionária Tamoios. A liberação ocorre após vistorias realizadas por equipes técnicas da concessionária, da Defesa Civil e da Polícia Militar Rodoviária. Apesar da identificação de pontos de atenção, em especial no talude do km 73, a avaliação é de que o trecho pode ser liberado em uma faixa no sentido litoral.

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O trecho estava interditado desde a noite de domingo (13), após o sistema de monitoramento meteorológico indicar risco devido ao alto volume de chuva. Durante o período, houve queda de árvore no km 77,9 e um deslizamento de terra no km 73,4. O tráfego foi mantido em Operação Comboio, com 40 comboios realizados.

Com a liberação, o trânsito volta à configuração normal, com o fluxo no sentido litoral pela Serra Antiga e no sentido São José dos Campos pela Serra Nova.

A concessionária alerta que o trecho poderá ser novamente interditado caso ocorram novas chuvas que representem risco à segurança dos motoristas.

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