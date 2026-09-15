O julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre os relatórios relacionados ao Caso Master começou nesta terça-feira (15) em meio a forte tensão entre os ministros da Corte. Durante a sessão, transmitida ao vivo, Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram um bate-boca e trocaram acusações diante dos demais integrantes do tribunal.

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A discussão ocorreu durante as deliberações sobre os procedimentos que devem ser adotados a partir de documentos relacionados ao caso. O episódio expôs uma divergência interna no STF em torno da condução das apurações.