Tensão no plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) durante o julgamento desta terça-feira. Em sessão transmitida ao vivo, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça protagonizaram uma troca direta de acusações no meio das deliberações sobre os relatórios do Caso Master.

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Em tom elevado, a provocação "Quem tem medo da Polícia Federal?" ecoou durante a sessão, evidenciando o acirramento das divergências internas entre os magistrados sobre a condução das apurações.