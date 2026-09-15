Tensão no plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) durante o julgamento desta terça-feira. Em sessão transmitida ao vivo, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça protagonizaram uma troca direta de acusações no meio das deliberações sobre os relatórios do Caso Master.
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Em tom elevado, a provocação "Quem tem medo da Polícia Federal?" ecoou durante a sessão, evidenciando o acirramento das divergências internas entre os magistrados sobre a condução das apurações.
A discussão começou quando Moraes, ao defender as apurações, disparou a provocação: "Quem tem medo da Polícia Federal?".
Mendonça rebateu afirmando "É mentira". A tensão aumentou quando Moraes afirmou ter testemunhas de que Mendonça teria uma atuação política, o que foi prontamente negado pelo ministro, que chamou a acusação de mentirosa.
O bate-boca expõe publicamente a divisão e a acirrada pressão na Corte no momento em que os ministros analisam o alcance das investigações e a validade dos procedimentos adotados.