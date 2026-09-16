A maioria dos candidatos ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nas eleições de 2026 é formada por homens, brancos e com ensino superior completo.

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O levantamento, baseado nas informações declaradas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mostra ainda uma forte concentração de candidatos entre 40 e 59 anos e a presença de empresários, vereadores e advogados entre as principais ocupações.