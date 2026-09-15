A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios será liberada ao tráfego na tarde desta terça-feira (15), após permanecer interditada desde a noite de domingo (13) por causa dos riscos provocados pelo alto volume de chuva na região. A previsão da concessionária Tamoios é que a circulação seja retomada na próxima hora.

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Equipes da concessionária trabalham na limpeza da pista e na sinalização de pontos específicos antes da liberação. O trecho será aberto com atenção especial às condições da rodovia, principalmente na região do km 73, onde foi identificado um ponto de atenção no talude.