A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios será liberada ao tráfego na tarde desta terça-feira (15), após permanecer interditada desde a noite de domingo (13) por causa dos riscos provocados pelo alto volume de chuva na região. A previsão da concessionária Tamoios é que a circulação seja retomada na próxima hora.
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Equipes da concessionária trabalham na limpeza da pista e na sinalização de pontos específicos antes da liberação. O trecho será aberto com atenção especial às condições da rodovia, principalmente na região do km 73, onde foi identificado um ponto de atenção no talude.
Uma nova vistoria foi realizada no fim da manhã desta terça-feira por representantes da Concessionária Tamoios, da Defesa Civil e da Polícia Militar Rodoviária. Durante a avaliação, técnicos e engenheiros concluíram que, apesar dos pontos de atenção, é possível liberar o tráfego em uma faixa no sentido litoral.
A circulação poderá ser novamente interrompida caso ocorram novas chuvas que ofereçam risco aos motoristas. A orientação é que os condutores redobrem a atenção durante o deslocamento pela serra.
Interdição
A Serra Antiga foi interditada na noite de domingo depois que o Sistema de Monitoramento Meteorológico da Concessionária Tamoios identificou condições de risco devido ao elevado volume de chuva.
Desde as 21h30 de domingo, foram registrados uma queda de árvore no km 77,9 e um deslizamento de terra no km 73,4. Durante o período de interdição, a operação da rodovia contou com 40 comboios para organizar o deslocamento dos veículos.
Com a retomada do tráfego, a Rodovia dos Tamoios volta à configuração habitual: os veículos que seguem em direção ao Litoral Norte utilizam a Serra Antiga, enquanto o fluxo no sentido São José dos Campos segue pela Serra Nova.
Mesmo com a liberação, a situação permanece sob monitoramento. Em caso de chuva forte e risco à segurança, a concessionária poderá adotar uma nova interdição preventiva do trecho.