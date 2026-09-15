A RioSP, uma empresa Motiva, já iniciou os preparativos para a edição de 2026 do Projeto Romaria Segura, com reuniões em dioceses (Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Taubaté, Lorena e Arquidiocese de Aparecida), com grupos de romeiros, voluntários e organizadores de pontos de apoio e sindicatos do setor de transportes. Além disso, já foram produzidos materiais físicos (folhetos, cartazes, placas e faixas orientativas) e digitais para o início das ações de conscientização e orientação aos romeiros que percorrem a rodovia rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.

Em seu segundo ano de operação, o projeto reúne diferentes áreas da concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e das dioceses da região. Ao todo, mais de 400 pessoas estarão envolvidas diretamente nas ações deste ano.

Em 2025, primeiro ano da campanha, nenhuma morte foi registrada na rodovia entre os dias 6 e 12 de outubro, período considerado de pico das romarias na Via Dutra. Para 2026, a RioSP reforçará o trabalho de conscientização e o número de pontos de orientação ao longo da Rodovia Presidente Dutra, entre Arujá e Aparecida. Ao todo serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Estas estruturas funcionarão 24 horas por dia durante o período de maior movimento: de 9 a 11 de outubro. Já nos dias 7 e 8, o horário de atendimento será das 6h à meia-noite e no Dia da Padroeira (12), das 6h às 19h. Todas contarão com equipes preparadas para prestar atendimento e orientar sobre a importância do comportamento seguro durante a peregrinação.

Nos pontos de orientação da RioSP, os romeiros terão acesso a itens de segurança para uso durante a caminhada e também tótens para recarregar celulares. Neste ano, houve um aumento de 20% no total de acessórios de proteção a serem distribuídos, além da inclusão de outros. Serão entregues 30 mil coletes e 120 mil fitas refletivas, 3 mil lanternas para ciclistas e 90 mil copos de água.

A concessionária também iniciou no dia 7 de setembro as ações de orientação em locais de grande circulação, como praças de pedágio, restaurantes, postos de combustíveis e nos dois Pontos de Parada e Descanso (PPD) em Pindamonhangaba e Itatiaia. Cerca de 450 placas e faixas de advertência já estão sendo instaladas ao longo da rodovia.

Rota da Luz

Além da Via Dutra, a RioSP também apoiará os romeiros que optarem pela Rota da Luz, trajeto alternativo que começa em Mogi das Cruzes e segue por estradas secundárias e rurais até Aparecida. Este ano, a Rota da Luz completa 10 anos de fundação e terá o atendimento ampliado, contando com seis tendas ao longo do trajeto e os romeiros contarão com água, frutas, massagem, ambulância e segurança, oferecendo suporte ao longo do percurso.

A Rota da Luz é uma alternativa a ser considerada pelos romeiros, por apresentar condições mais favoráveis à segurança viária em relação à caminhada pela rodovia, além de poderem apreciar a paisagem da natureza. No entanto, como parte do trajeto passa por áreas rurais e trechos com vegetação, a recomendação é para que não façam o percurso no período noturno.

A orientação da RioSP é que os romeiros caminhem em grupos, planejem previamente os locais de parada e descanso e utilizem exclusivamente locais apropriados e seguros para dormir, evitando permanecer ou passar a noite às margens das estradas ou em locais isolados.

Orientações para uma romaria mais segura na Via Dutra

Entre as principais recomendações aos romeiros estão: para quem vai a pé, caminhar no sentido contrário ao tráfego e para os ciclistas, pedalar no mesmo sentido dos veículos, utilizar passarelas sempre que disponíveis, vestir roupas claras e refletivas, manter-se hidratado, proteger-se do sol e procurar um local seguro em caso de temporais. Também é fundamental não caminhar à noite ou com chuva e respeitar a sinalização e as orientações das equipes de apoio da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Para os motoristas, é recomendado reduzir a velocidade, redobrar a atenção, ter cautela nas ultrapassagens e nas entradas e saídas das cidades e postos de serviços e evitar paradas no acostamento, que deve ser utilizado somente em emergências.

Com o Projeto Romaria Segura 2026, a RioSP reforça seu compromisso com a segurança viária e com o acolhimento dos milhares de peregrinos que percorrem os caminhos até Aparecida, incentivando atitudes que contribuam para uma jornada de fé mais segura para todos que trafegam na rodovia.

Sua segurança nos move.