A retirada preventiva de famílias pela Defesa Civil evitou que um colapso parcial de imóvel deixasse vítimas na Vila Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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Parte das paredes e da laje de uma construção localizada na rua Ricardo Queiroz cedeu na noite desta segunda-feira (14), após um período de chuvas persistentes na região.