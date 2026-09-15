A retirada preventiva de famílias pela Defesa Civil evitou que um colapso parcial de imóvel deixasse vítimas na Vila Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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Parte das paredes e da laje de uma construção localizada na rua Ricardo Queiroz cedeu na noite desta segunda-feira (14), após um período de chuvas persistentes na região.
Segundo a Prefeitura de São Sebastião, o imóvel já apresentava estado avançado de deterioração e havia sido desocupado anteriormente por orientação preventiva. Com a estrutura sem moradores, o desabamento parcial não provocou vítimas.
A ocorrência reforça a importância das medidas de prevenção da Defesa Civil em áreas que apresentam risco de deslizamentos, movimentação de terra ou problemas estruturais, principalmente durante períodos de chuva intensa ou prolongada.
Nova vistoria na Vila Sahy
Uma residência localizada na parte superior do terreno continua ocupada. Até o momento, não houve necessidade de interditar o imóvel. Como a ocorrência aconteceu durante a noite, uma nova vistoria técnica será realizada nesta terça-feira (15), durante o dia.
A avaliação terá como objetivo identificar possíveis sinais de movimentação no talude e verificar as condições de segurança da área. Técnicos também deverão analisar os impactos provocados pelo colapso da estrutura e definir as medidas necessárias para evitar novos acidentes.
A estrutura que desabou deverá ser removida integralmente. O trabalho terá de ser feito de maneira controlada, justamente para reduzir os riscos de novos desmoronamentos ou movimentações no terreno.
Chuva aumenta atenção
A Prefeitura reforçou que as ações preventivas realizadas em locais considerados de risco têm como principal objetivo preservar vidas. A orientação é que moradores não ignorem sinais que possam indicar problemas estruturais ou movimentação do solo.
Entre os principais indícios estão o surgimento de trincas em paredes ou no terreno, inclinação de muros, postes e árvores, além de movimentações de terra.
Em situações de risco, a recomendação é deixar o imóvel e procurar imediatamente a Defesa Civil. A retirada antecipada de moradores, quando indicada pelas equipes técnicas, pode ser decisiva para evitar acidentes graves durante períodos de chuva.