Moradoras de Tremembé que possuem medidas protetivas poderão contar com um acompanhamento mais próximo das forças de segurança e da rede municipal de proteção. A proposta foi discutida em uma reunião realizada em 11 de setembro, que reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura.
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A iniciativa busca integrar as instituições para fortalecer a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica no município. A ideia é aprimorar o atendimento às mulheres, ampliar as ações preventivas e reduzir o risco de novos episódios de violência.
Entre as medidas previstas está o acompanhamento periódico de mulheres que possuem medidas protetivas. A Polícia Militar deverá atuar em duas frentes: por meio do monitoramento realizado pelo Espaço Lilás e com rondas preventivas da Atividade Delegada.
A Atividade Delegada é desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Tremembé e permite o reforço do policiamento em ações definidas de acordo com as necessidades do município. A expectativa é de que o convênio seja ampliado para fortalecer as ações de segurança e possibilitar um acompanhamento mais próximo das mulheres atendidas pela rede de proteção.
Rede de proteção
A proposta reúne diferentes órgãos públicos em torno de uma estratégia conjunta. Além do trabalho policial, a rede envolve atendimento, orientação e encaminhamento das mulheres que procuram ajuda após situações de violência.
A integração entre as forças de segurança e a Prefeitura também deve facilitar a identificação de situações de risco e o direcionamento das vítimas aos serviços disponíveis no município.
O acompanhamento de mulheres que já contam com medidas protetivas é considerado uma das principais ações discutidas no encontro. A medida busca ampliar a prevenção e dar mais segurança às vítimas diante do risco de descumprimento das determinações judiciais.