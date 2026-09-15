15 de setembro de 2026
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Mulheres com medidas protetivas em Tremembé terão acompanhamento

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMT
Reunião em Tremembé
Reunião em Tremembé

Moradoras de Tremembé que possuem medidas protetivas poderão contar com um acompanhamento mais próximo das forças de segurança e da rede municipal de proteção. A proposta foi discutida em uma reunião realizada em 11 de setembro, que reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura.

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A iniciativa busca integrar as instituições para fortalecer a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica no município. A ideia é aprimorar o atendimento às mulheres, ampliar as ações preventivas e reduzir o risco de novos episódios de violência.

Entre as medidas previstas está o acompanhamento periódico de mulheres que possuem medidas protetivas. A Polícia Militar deverá atuar em duas frentes: por meio do monitoramento realizado pelo Espaço Lilás e com rondas preventivas da Atividade Delegada.

A Atividade Delegada é desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Tremembé e permite o reforço do policiamento em ações definidas de acordo com as necessidades do município. A expectativa é de que o convênio seja ampliado para fortalecer as ações de segurança e possibilitar um acompanhamento mais próximo das mulheres atendidas pela rede de proteção.

Rede de proteção

A proposta reúne diferentes órgãos públicos em torno de uma estratégia conjunta. Além do trabalho policial, a rede envolve atendimento, orientação e encaminhamento das mulheres que procuram ajuda após situações de violência.

A integração entre as forças de segurança e a Prefeitura também deve facilitar a identificação de situações de risco e o direcionamento das vítimas aos serviços disponíveis no município.

O acompanhamento de mulheres que já contam com medidas protetivas é considerado uma das principais ações discutidas no encontro. A medida busca ampliar a prevenção e dar mais segurança às vítimas diante do risco de descumprimento das determinações judiciais.

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