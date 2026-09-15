Moradoras de Tremembé que possuem medidas protetivas poderão contar com um acompanhamento mais próximo das forças de segurança e da rede municipal de proteção. A proposta foi discutida em uma reunião realizada em 11 de setembro, que reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura.

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A iniciativa busca integrar as instituições para fortalecer a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica no município. A ideia é aprimorar o atendimento às mulheres, ampliar as ações preventivas e reduzir o risco de novos episódios de violência.