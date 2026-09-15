O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) São Paulo, Leonardo Sica, defendeu que a Reforma do Judiciário seja tratada com urgência e incorporada à agenda nacional da advocacia, em meio ao debate sobre o funcionamento das instituições de Justiça e à crise que envolve o STF (Supremo Tribunal Federal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante sessão do CFOAB (Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB), em Brasília, Sica afirmou que os desafios atuais exigem uma resposta estrutural.