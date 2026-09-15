A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios permanece interditada na manhã desta terça-feira (15), após o alto volume de chuva registrado na região nos últimos dias. Ainda não há previsão para a liberação do trecho, segundo a concessionária responsável pela rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a atualização divulgada às 9h, o solo está bastante encharcado e o talude localizado na altura do km 73 passa por avaliação. A medida é mantida como forma de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia.