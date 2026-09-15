A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios permanece interditada na manhã desta terça-feira (15), após o alto volume de chuva registrado na região nos últimos dias. Ainda não há previsão para a liberação do trecho, segundo a concessionária responsável pela rodovia.
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De acordo com a atualização divulgada às 9h, o solo está bastante encharcado e o talude localizado na altura do km 73 passa por avaliação. A medida é mantida como forma de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia.
Enquanto a Serra Antiga permanece fechada, o tráfego segue pela Serra Nova em Operação Comboio, com sistema de Pare & Siga.
Desde as 21h30 de domingo (13), quando a operação foi iniciada, já foram realizados 35 comboios para organizar a circulação dos veículos pelo trecho.
A orientação aos motoristas é redobrar a atenção e respeitar a sinalização e as orientações das equipes que atuam na rodovia. A liberação da Serra Antiga dependerá das condições do solo e da conclusão da avaliação do talude.