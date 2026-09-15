O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a analisar na manhã desta terça-feira (15) se o ministro Alexandre de Moraes pode ser investigado pela suposta relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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A sessão está marcada para às 10h e será transmitida pela TV Justiça e pela internet.