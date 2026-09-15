15 de setembro de 2026
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RODOVIA

Colisão entre caminhões de carga interdita pista da Dutra no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente ocorreu na altura do km 62 da Via Dutra
Acidente ocorreu na altura do km 62 da Via Dutra

Uma colisão lateral envolvendo dois caminhões provocou uma interdição parcial na rodovia Presidente Dutra na noite de segunda-feira (14), na altura do km 62, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu por volta das 18h15, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois caminhões de carga colidiram lateralmente, provocando a interdição da pista. Não houve registro de vítimas.

Também não foi identificado derramamento de carga ou de outros materiais sobre a pista em decorrência do acidente.

A interdição parcial afetou o fluxo de veículos no trecho e provocou aproximadamente três quilômetros de congestionamento por volta das 19h.

Equipes da PRF e da concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, foram acionadas para sinalizar o trecho e auxiliar na organização do tráfego.

As equipes também trabalhavam na avaliação das condições da pista e na adoção das medidas necessárias para a liberação do trecho.

As circunstâncias da colisão e a dinâmica do acidente serão esclarecidas oficialmente.

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