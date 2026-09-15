Uma colisão lateral envolvendo dois caminhões provocou uma interdição parcial na rodovia Presidente Dutra na noite de segunda-feira (14), na altura do km 62, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu por volta das 18h15, no sentido Rio de Janeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois caminhões de carga colidiram lateralmente, provocando a interdição da pista. Não houve registro de vítimas.
Também não foi identificado derramamento de carga ou de outros materiais sobre a pista em decorrência do acidente.
A interdição parcial afetou o fluxo de veículos no trecho e provocou aproximadamente três quilômetros de congestionamento por volta das 19h.
Equipes da PRF e da concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, foram acionadas para sinalizar o trecho e auxiliar na organização do tráfego.
As equipes também trabalhavam na avaliação das condições da pista e na adoção das medidas necessárias para a liberação do trecho.
As circunstâncias da colisão e a dinâmica do acidente serão esclarecidas oficialmente.