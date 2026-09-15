Uma colisão lateral envolvendo dois caminhões provocou uma interdição parcial na rodovia Presidente Dutra na noite de segunda-feira (14), na altura do km 62, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu por volta das 18h15, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois caminhões de carga colidiram lateralmente, provocando a interdição da pista. Não houve registro de vítimas.