A terceira saída temporária de presos de 2026 libera 2.891 detentos no Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir desta terça-feira (15). Os beneficiários estão em unidades de Tremembé, Potim, São José dos Campos e Caraguatatuba e deverão retornar aos presídios até a próxima segunda-feira (21).

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Entre os presos autorizados a deixar as unidades está Lindemberg Alves, condenado pela morte de Eloá Cristina Pimentel, em 2008. Ele cumpre pena na Penitenciária 2 de Potim.