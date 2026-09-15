O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão mais chuva nesta terça-feira (15), com previsão de acumulados entre 10 e 30 milímetros em áreas do leste paulista, segundo a previsão para o estado de São Paulo.

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O cenário preocupa porque municípios da região já registram volumes elevados nas últimas 72 horas, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos provocados pela chuva.