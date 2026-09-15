O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão mais chuva nesta terça-feira (15), com previsão de acumulados entre 10 e 30 milímetros em áreas do leste paulista, segundo a previsão para o estado de São Paulo.
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O cenário preocupa porque municípios da região já registram volumes elevados nas últimas 72 horas, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos provocados pela chuva.
A instabilidade é favorecida pela combinação de alta umidade e grande quantidade de nuvens, que mantém o tempo fechado e favorece a ocorrência de chuva ao longo do dia. Os maiores acumulados são esperados justamente no leste do estado, incluindo o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira.
No Litoral Norte, os volumes registrados nas últimas 72 horas chamam a atenção. Caraguatatuba acumulou 121 milímetros no bairro Indaiá, enquanto São Sebastião chegou a 95 milímetros na região de Juquehy 2. Ubatuba registrou 71 milímetros no Parque dos Ministérios e Ilhabela, 60 milímetros em São Pedro.
Com o solo já bastante encharcado, a continuidade das chuvas aumenta a possibilidade de ocorrências em áreas de encosta e pontos historicamente sujeitos a alagamentos.
Chuva acumulada
Entre os maiores volumes registrados nas últimas 72 horas no estado estão:
Caraguatatuba (Indaiá): 121 mm
São Sebastião (Juquehy 2): 95 mm
Ubatuba (Parque dos Ministérios): 71 mm
São José dos Campos (Jardim Jussara): 62 mm
Ilhabela (São Pedro): 60 mm
Caçapava (Corpo de Bombeiros): 52 mm
Lavrinhas (Centro): 50 mm
Cruzeiro (Centro): 48 mm
São Luís do Paraitinga (Comdec): 47 mm
Taubaté (Polícia Militar): 46 mm
Jambeiro (Centro): 45 mm
Jacareí (São João): 45 mm
Santa Branca (Centro): 43 mm
Paraibuna (ETA): 42 mm
O maior acumulado da lista foi registrado em Guarujá, no bairro Enseada, com 130 milímetros em 72 horas.
Temperaturas ficam amenas
A presença de muitas nuvens também mantém as temperaturas mais baixas nas áreas mais afetadas pela instabilidade. Na capital paulista, a previsão aponta mínima de 13°C e máxima de 20°C.
Em Campinas, os termômetros devem variar entre 14°C e 23°C. Já em São José do Rio Preto, no noroeste paulista, o tempo fica mais quente, com temperaturas entre 18°C e 31°C.
No centro, sul e oeste do Estado, a chuva deve ocorrer de maneira mais irregular, com acumulados geralmente inferiores a 10 milímetros. Pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas, porém, não estão descartadas.
Atenção aos sinais de risco
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a recomendação é redobrar a atenção durante os períodos de chuva, principalmente em áreas de encosta, margens de rios e locais que costumam apresentar alagamentos.
A combinação de chuva acumulada nos últimos dias e novos volumes previstos para esta terça-feira pode aumentar a vulnerabilidade de terrenos já saturados e favorecer ocorrências relacionadas ao excesso de água.