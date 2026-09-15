15 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM é acionada para violência doméstica e encontra drogas em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM no bairro Pedregulho
Apreensões da PM no bairro Pedregulho

A Polícia Militar apreendeu pés e porções de maconha durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em Guaratinguetá. O caso foi registrado na segunda-feira (14), após o acionamento da equipe para o bairro Pedregulho.

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No local, os policiais se depararam com um imóvel vazio, e as partes envolvidas na suposta ocorrência não foram localizadas.

Durante a averiguação, foram encontrados, em uma área de uso coletivo da residência, 18 porções e três pés de maconha, uma balança eletrônica de precisão e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Os materiais foram apresentados e apreendidos no plantão policial.

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