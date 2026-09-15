A Polícia Militar apreendeu pés e porções de maconha durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em Guaratinguetá. O caso foi registrado na segunda-feira (14), após o acionamento da equipe para o bairro Pedregulho.

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No local, os policiais se depararam com um imóvel vazio, e as partes envolvidas na suposta ocorrência não foram localizadas.