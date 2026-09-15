São Sebastião abriu 30 vagas para GVTs (Guarda-Vidas Temporários) com salário de R$ 2.413, além de vale-transporte e vale-refeição. As inscrições para o processo seletivo seguem até 24 de setembro.
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Oportunidade
A jornada é de 40 horas semanais, em escala de revezamento definida pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
O contrato inicial terá duração de cinco meses, com início previsto para 6 de novembro, e poderá ser prorrogado por até dez meses caso permaneça a necessidade temporária do serviço.
Os GVTs vão atuar na prevenção de acidentes e afogamentos, orientação aos banhistas, identificação de riscos, salvamentos, suporte básico de vida e ações educativas nas praias.
Como participar
Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, ensino fundamental completo e atender aos demais requisitos previstos no edital. Do total de vagas, 24 são destinadas à ampla concorrência e seis a candidatos negros e pardos.
As inscrições presenciais podem ser feitas das 8h às 17h no Posto de Bombeiro Marítimo de Maresias, no Posto de Bombeiros Centro de São Sebastião ou no 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo, em Caraguatatuba. Também é possível fazer a inscrição on-line por meio da ficha disponível no edital.
Provas e convocações
Todos os candidatos deverão fazer o TAF (Teste de Aptidão Física), marcado para 28 de setembro, às 9h, no CAE (Centro de Apoio Esportivo do Pontal da Cruz). A avaliação terá corrida de 2 mil metros, com tempo máximo de 16 minutos, e natação de 200 metros em até seis minutos.
Até 90 candidatos aprovados no TAF poderão ser convocados para o Curso de Formação e Treinamento Operacional, que será realizado de 2 a 22 de outubro, na Estação de Bombeiro Marítimo de Maresias.
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