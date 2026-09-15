São Sebastião abriu 30 vagas para GVTs (Guarda-Vidas Temporários) com salário de R$ 2.413, além de vale-transporte e vale-refeição. As inscrições para o processo seletivo seguem até 24 de setembro.

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Oportunidade

A jornada é de 40 horas semanais, em escala de revezamento definida pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).