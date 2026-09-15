Uma criança que estava desaparecida em São José dos Campos foi localizada pela Polícia Militar às margens da rodovia Mário Covas. O reencontro da família com o menino, que tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), ocorreu na manhã de domingo (13).

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A PM recebeu, por meio do 190, informações de que uma criança aparentemente desorientada caminhava pelo canteiro da avenida Jorge Zarur, no sentido da rodovia Mário Covas.