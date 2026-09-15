15 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO DA PM

VÍDEO: Família reencontra criança que estava desaparecida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Mãe reencontra criança desaparecida em São José dos Campos
Mãe reencontra criança desaparecida em São José dos Campos

Uma criança que estava desaparecida em São José dos Campos foi localizada pela Polícia Militar às margens da rodovia Mário Covas. O reencontro da família com o menino, que tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), ocorreu na manhã de domingo (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A PM recebeu, por meio do 190, informações de que uma criança aparentemente desorientada caminhava pelo canteiro da avenida Jorge Zarur, no sentido da rodovia Mário Covas.

Uma equipe do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciou as buscas e encontrou o garoto em situação de risco, enquanto tentava atravessar a via.

Os policiais impediram que a criança acessasse a rodovia e, durante as buscas, conseguiram contato com a família. A mãe foi até o local e o menino foi entregue em segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários