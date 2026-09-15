15 de setembro de 2026
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EMPREGO

SJC contrata 72 atendentes de lanchonete para início imediato

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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São José dos Campos tem 72 vagas para atendente de lanchonete com início imediato. As oportunidades são oferecidas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) a candidatos que buscam vagas no setor de alimentação.

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A função envolve atendimento aos clientes, registro de pedidos, organização do ambiente, limpeza, preparação de lanches e auxílio nas atividades da lanchonete conforme as necessidades do estabelecimento.

Grande parte das vagas não exige experiência, e a escolaridade exigida varia de ensino fundamental completo (50) a ensino médio incompleto ou completo (22).

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro. O horário de atendimento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O PAT tem atualmente 512 vagas disponíveis para diferentes funções, que podem ser consultadas pelo site oficial da Prefeitura.

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