São José dos Campos tem 72 vagas para atendente de lanchonete com início imediato. As oportunidades são oferecidas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) a candidatos que buscam vagas no setor de alimentação.

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A função envolve atendimento aos clientes, registro de pedidos, organização do ambiente, limpeza, preparação de lanches e auxílio nas atividades da lanchonete conforme as necessidades do estabelecimento.