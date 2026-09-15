O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de perigo potencial de tempestade para o Vale do Paraíba nesta terça-feira (15). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no acumulado do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
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O órgão também aponta baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. O cenário exige atenção devido às condições do solo. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região.
A combinação entre a previsão de chuvas persistentes, os acumulados já registrados e a umidade do solo pode favorecer o extravasamento pontual de córregos, enxurradas em áreas de declive e alagamentos urbanos, principalmente em locais onde a capacidade dos sistemas de drenagem for ultrapassada.
Além disso, o Cemaden aponta risco moderado de movimentos de massa na Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos. A continuidade das chuvas pode gerar acumulados elevados de forma localizada e provocar deslizamentos pontuais em encostas suscetíveis.
Durante as tempestades, a recomendação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Caso sejam percebidos sinais como barulhos incomuns, movimentação do solo ou trincas repentinas nas paredes, os moradores devem deixar o local de risco e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.