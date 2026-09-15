O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de perigo potencial de tempestade para o Vale do Paraíba nesta terça-feira (15). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no acumulado do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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O órgão também aponta baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. O cenário exige atenção devido às condições do solo. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região.