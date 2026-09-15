Wesley Alves Nascimento, de 35 anos, foi morto a tiros após invadir uma residência acompanhado de outros dois homens e trocar tiros com o morador. Uma criança de 9 anos que estava na casa também foi atingida durante o confronto.

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O caso aconteceu na noite deste domingo (13), no bairro Tarumãs, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, na residência estavam um casal e duas crianças quando os três suspeitos entraram no imóvel.