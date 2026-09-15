Wesley Alves Nascimento, de 35 anos, foi morto a tiros após invadir uma residência acompanhado de outros dois homens e trocar tiros com o morador. Uma criança de 9 anos que estava na casa também foi atingida durante o confronto.
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O caso aconteceu na noite deste domingo (13), no bairro Tarumãs, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, na residência estavam um casal e duas crianças quando os três suspeitos entraram no imóvel.
De acordo com o registro policial, Wesley e os outros dois invasores atiraram contra o morador. Ele reagiu e também disparou contra os criminosos.
Durante a troca de tiros, Wesley foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Criança foi atingida durante confronto
Uma das crianças, de 9 anos, também acabou atingida pelos disparos. Ela foi socorrida e levada para uma unidade médica.
Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no imóvel para realizar os procedimentos necessários e auxiliar na investigação.
Os outros dois envolvidos conseguiram fugir e ainda não foram identificados. A Polícia Civil realiza diligências para localizar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias da invasão e do confronto.