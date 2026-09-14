Morreu neste domingo (13), aos 72 anos, Sérgio Luis Francescato, conhecido como Gaúcho, em Taubaté.

Funileiro de profissão, Sérgio foi morador do distrito de Quiririm e atualmente residia no Jardim Santa Tereza. Casado, pai de dois filhos e avô, ele deixa familiares e amigos que prestaram homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais.

Entre as manifestações, Danielle Cunha Viana lamentou a perda e desejou força à família.