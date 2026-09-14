14 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Taubaté se despede de Sérgio Luis Francescato, o Gaúcho

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Sérgio Luis Francescato
Sérgio Luis Francescato

Morreu neste domingo (13), aos 72 anos, Sérgio Luis Francescato, conhecido como Gaúcho, em Taubaté.

Funileiro de profissão, Sérgio foi morador do distrito de Quiririm e atualmente residia no Jardim Santa Tereza. Casado, pai de dois filhos e avô, ele deixa familiares e amigos que prestaram homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais.

Entre as manifestações, Danielle Cunha Viana lamentou a perda e desejou força à família.

“Meus sinceros sentimentos para toda família. Sinto muito mesmo. Um forte abraço e que Deus conforte o coração de todos.”

O velório aconteceu nesta segunda-feira (14), até as 20h, no Velório e Crematório São Benedito, na rua Dr. Emílio Whinter, 730, região central de Taubaté.

Sérgio nasceu em 3 de novembro de 1953 e morreu em 13 de setembro de 2026. Ele será lembrado pela família e pelas pessoas que conviveram com ele ao longo de sua trajetória em Taubaté.

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