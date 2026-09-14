Morreu neste domingo (13), aos 72 anos, Sérgio Luis Francescato, conhecido como Gaúcho, em Taubaté.
Funileiro de profissão, Sérgio foi morador do distrito de Quiririm e atualmente residia no Jardim Santa Tereza. Casado, pai de dois filhos e avô, ele deixa familiares e amigos que prestaram homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais.
Entre as manifestações, Danielle Cunha Viana lamentou a perda e desejou força à família.
“Meus sinceros sentimentos para toda família. Sinto muito mesmo. Um forte abraço e que Deus conforte o coração de todos.”
O velório aconteceu nesta segunda-feira (14), até as 20h, no Velório e Crematório São Benedito, na rua Dr. Emílio Whinter, 730, região central de Taubaté.
Sérgio nasceu em 3 de novembro de 1953 e morreu em 13 de setembro de 2026. Ele será lembrado pela família e pelas pessoas que conviveram com ele ao longo de sua trajetória em Taubaté.