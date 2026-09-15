Uma passageira foi presa após ser acusada de tirar toda a roupa e praticar atos obscenos dentro de um avião durante um voo da American Airlines com destino aos Estados Unidos. O episódio foi registrado durante o voo 1779, que partiu do Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington.
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A ocorrência aconteceu durante o trajeto até Miami, na Flórida. Segundo o Daily Mail, a mulher estava sentada em sua poltrona quando teria se despido completamente diante dos demais passageiros.
Tripulação acionou autoridades
O comportamento da passageira foi comunicado pela chefe de cabine por meio do sistema de comunicação da companhia aérea. A ocorrência também foi registrada durante o voo.
A tripulação informou o caso ao Centro de Operações Integradas da American Airlines, que recomendou o acionamento das autoridades para acompanhar a chegada da aeronave.
Com a informação sobre o ocorrido, policiais foram enviados ao portão de desembarque do Aeroporto Internacional de Miami para aguardar o avião.
Passageira foi presa após pouso
Assim que a aeronave pousou, os agentes abordaram a mulher e efetuaram a prisão.
Até o momento, a identidade da passageira não foi divulgada. Também não foram informadas as acusações formais apresentadas contra ela após a prisão.
O caso deverá ser analisado pelas autoridades locais, que vão apurar as circunstâncias do comportamento registrado durante o voo.