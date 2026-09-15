Uma passageira foi presa após ser acusada de tirar toda a roupa e praticar atos obscenos dentro de um avião durante um voo da American Airlines com destino aos Estados Unidos. O episódio foi registrado durante o voo 1779, que partiu do Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington.

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A ocorrência aconteceu durante o trajeto até Miami, na Flórida. Segundo o Daily Mail, a mulher estava sentada em sua poltrona quando teria se despido completamente diante dos demais passageiros.

Tripulação acionou autoridades