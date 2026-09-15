Uma investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) aponta a atuação coordenada de três irmãs em um esquema que, segundo a denúncia, utilizava um projeto de evangelismo como fachada para beneficiar integrantes de uma facção criminosa dentro de presídios.

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O caso veio à tona em Mato Grosso, onde a investigação identificou Rhavenna Barcelos Cabeça de Almeida, Anatany Nina de Barcelos Souza Alves e Lo Rhuama Barcelos de Almeida Gobbi, conhecida como “Lolo”, como integrantes do grupo apontado na denúncia.

Projeto religioso teria facilitado entrada em presídios