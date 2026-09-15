Uma investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) aponta a atuação coordenada de três irmãs em um esquema que, segundo a denúncia, utilizava um projeto de evangelismo como fachada para beneficiar integrantes de uma facção criminosa dentro de presídios.
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O caso veio à tona em Mato Grosso, onde a investigação identificou Rhavenna Barcelos Cabeça de Almeida, Anatany Nina de Barcelos Souza Alves e Lo Rhuama Barcelos de Almeida Gobbi, conhecida como “Lolo”, como integrantes do grupo apontado na denúncia.
Projeto religioso teria facilitado entrada em presídios
Segundo a investigação, as três utilizavam a estrutura do projeto evangélico de missões “Resgatando Vidas” para ter acesso à Penitenciária Central do Estado.
A suspeita é de que a atividade religiosa tenha sido utilizada para driblar controles de segurança e facilitar o contato com presos ligados à facção.
Além das três irmãs, também aparecem na investigação Jéssi Mariane Araújo dos Anjos, Karolina Lopes Padilha, Wiara Lima Cadore e Lais Barbosa Lopes, que faziam parte do grupo de missões.
Rhavenna foi alvo da Operação Fariseus, deflagrada pela Polícia Civil em 16 de julho. De acordo com a investigação, ela teria se aproveitado da condição de missionária para manter contato com integrantes da organização criminosa.
Rhavenna é apontada como ligação com líderes
A denúncia também aponta que Rhavenna mantinha relacionamentos com dois homens identificados como integrantes da facção: Jonas Souza Gonçalves Júnior, conhecido como “Batman” ou “K9”, e Renildo Silva Rios, chamado de “Veio”, “Chapa” ou “Velhote”.
Renildo é apontado como conselheiro final da organização criminosa e tem uma condenação superior a 76 anos de prisão.
Ainda segundo a investigação, a proximidade com os dois teria proporcionado às irmãs acesso a dinheiro e outros benefícios custeados pela facção.
Conversas obtidas durante a apuração mostram, conforme a denúncia, pedidos feitos diretamente aos integrantes do grupo criminoso.
Irmã teria pedido telhado como presente de Natal
Um dos episódios citados na denúncia envolve Lo Rhuama. Em dezembro de 2025, ela teria pedido a Rhavenna que intercedesse junto a Renildo para conseguir um telhado novo para sua casa.
A solicitação teria sido apresentada como um “presente de Natal”. Meses depois, de acordo com a investigação, a facção teria enviado um pedreiro para realizar o serviço.
Em outro diálogo, a denúncia aponta que Lo Rhuama teria pedido que Rhavenna informasse à mãe que Renildo havia dado R$ 2 mil para compras de supermercado.
Também aparecem nas conversas pedidos de aparelhos celulares, incluindo um iPhone, além de transferências financeiras por Pix.
Família de pastores entrou na mira da investigação
Rhavenna e os pais, os pastores Nivaldo de Almeida e Orminda de Almeida, faziam parte de um grupo autorizado a prestar assistência religiosa em unidades prisionais.
A Polícia Civil passou a investigar a família depois de receber informações sobre uma possível ligação com integrantes de uma facção.
A suspeita é de que a atuação religiosa teria servido para facilitar a comunicação com criminosos presos, inclusive para a transmissão de recados e movimentações financeiras.
Rhavenna, Nivaldo e Orminda foram inicialmente indiciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça também determinou que os investigados e outras quatro pessoas citadas no inquérito fossem impedidos de participar de atividades de assistência religiosa dentro de presídios.
Defesa nega acusações
A defesa de Rhavenna negou as acusações ao Fantástico e afirmou que os fatos serão esclarecidos durante o processo.
A defesa de Orminda também declarou que ela não possui qualquer participação com a organização criminosa.
Nivaldo de Almeida morreu em 5 de setembro, em decorrência de um câncer.