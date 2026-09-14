Taubaté vai receber uma nova unidade do Oba Hortifruti, anunciada como a maior loja da rede no Brasil. O empreendimento deve gerar cerca de 150 empregos diretos no município.

A nova loja será instalada na avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4.800, no Quiririm. Segundo as informações divulgadas, o estabelecimento terá funcionamento diário, das 7h às 22h. A previsão de abertura é dia 23 de setembro.

De acordo com o prefeito Sérgio Victor (Novo), a aprovação do projeto pela Prefeitura foi conduzida com agilidade para facilitar a chegada do investimento à cidade. Sérgio destacou ainda que a instalação da unidade faz parte de um movimento de expansão econômica e atração de novos empreendimentos para Taubaté.