A Polícia Militar puniu o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, réu pela morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, após uma sindicância interna concluir que o oficial “faltou com a verdade” em 2024. Ele é de Taubaté e, durante muitos anos, trabalhou em São José dos Campos.

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O caso, no entanto, ocorreu em São Paulo e a informação sobre a punição consta no Registro de Informações de Punições de Oficiais, anexado ao processo criminal nesta segunda-feira (14). O documento reúne nove transgressões disciplinares atribuídas ao militar entre 2000 e 2024, sendo duas consideradas graves e sete médias.

Oficial recebeu punição disciplinar