14 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SUPERAÇÃO

Sofreu acidente a caminho do altar e casou na cama do hospital

Por Da Redação | Altamonte Springs, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sofreu acidente a caminho do altar e casou na cama do hospital
Sofreu acidente a caminho do altar e casou na cama do hospital

O que era para ser uma celebração tradicional acabou se transformando em um casamento dentro de um hospital. O noivo Kapri DeRamus sofreu um grave acidente de carro horas antes da cerimônia, mas, mesmo internado, conseguiu dizer “sim” à noiva, Tyasia Thomas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A história aconteceu em Altamonte Springs, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 16h30, quando DeRamus seguia de carro para o local onde seria realizada a cerimônia. O impacto provocou fraturas nos dois braços, na mandíbula e em uma costela.

Segundo a revista People, o noivo foi levado imediatamente para o hospital e permaneceu internado por cinco dias. A noiva soube do acidente apenas cerca de uma hora antes do início da festa.

Cerimônia foi transferida para o hospital

Em vez de cancelar o casamento, Tyasia e familiares decidiram ir até a unidade de saúde onde DeRamus estava sendo tratado. Os amigos também foram convidados a participar da celebração, que precisou ser adaptada às condições do noivo.

Os votos foram realizados em uma sala multiuso do hospital, em uma cerimônia íntima. O responsável por oficializar o casamento foi o avô de DeRamus.

A mudança foi necessária porque os ferimentos impediram que o noivo deixasse o hospital e seguisse para o salão de eventos originalmente escolhido pelo casal.

Acidente ainda é investigado

As circunstâncias da batida que mudou os planos do casamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. O caso é investigado pelo Departamento de Polícia de Altamonte Springs.

DeRamus recebeu alta médica cinco dias depois da internação.

Família cria campanha para ajudar casal

Além dos ferimentos e da internação, o acidente trouxe prejuízos financeiros ao casal. O irmão de Tyasia criou uma campanha no GoFundMe para ajudar nas despesas.

Segundo ele, o casal perdeu o veículo, teve redução de renda e passou a enfrentar gastos hospitalares. Com os custos inesperados, a lua de mel planejada após o casamento também acabou sendo inviabilizada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários