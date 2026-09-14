O que era para ser uma celebração tradicional acabou se transformando em um casamento dentro de um hospital. O noivo Kapri DeRamus sofreu um grave acidente de carro horas antes da cerimônia, mas, mesmo internado, conseguiu dizer “sim” à noiva, Tyasia Thomas.
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A história aconteceu em Altamonte Springs, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 16h30, quando DeRamus seguia de carro para o local onde seria realizada a cerimônia. O impacto provocou fraturas nos dois braços, na mandíbula e em uma costela.
Segundo a revista People, o noivo foi levado imediatamente para o hospital e permaneceu internado por cinco dias. A noiva soube do acidente apenas cerca de uma hora antes do início da festa.
Cerimônia foi transferida para o hospital
Em vez de cancelar o casamento, Tyasia e familiares decidiram ir até a unidade de saúde onde DeRamus estava sendo tratado. Os amigos também foram convidados a participar da celebração, que precisou ser adaptada às condições do noivo.
Os votos foram realizados em uma sala multiuso do hospital, em uma cerimônia íntima. O responsável por oficializar o casamento foi o avô de DeRamus.
A mudança foi necessária porque os ferimentos impediram que o noivo deixasse o hospital e seguisse para o salão de eventos originalmente escolhido pelo casal.
Acidente ainda é investigado
As circunstâncias da batida que mudou os planos do casamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. O caso é investigado pelo Departamento de Polícia de Altamonte Springs.
DeRamus recebeu alta médica cinco dias depois da internação.
Família cria campanha para ajudar casal
Além dos ferimentos e da internação, o acidente trouxe prejuízos financeiros ao casal. O irmão de Tyasia criou uma campanha no GoFundMe para ajudar nas despesas.
Segundo ele, o casal perdeu o veículo, teve redução de renda e passou a enfrentar gastos hospitalares. Com os custos inesperados, a lua de mel planejada após o casamento também acabou sendo inviabilizada.