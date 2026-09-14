O que era para ser uma celebração tradicional acabou se transformando em um casamento dentro de um hospital. O noivo Kapri DeRamus sofreu um grave acidente de carro horas antes da cerimônia, mas, mesmo internado, conseguiu dizer “sim” à noiva, Tyasia Thomas.

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A história aconteceu em Altamonte Springs, na Flórida, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 16h30, quando DeRamus seguia de carro para o local onde seria realizada a cerimônia. O impacto provocou fraturas nos dois braços, na mandíbula e em uma costela.