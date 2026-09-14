O ex-vereador Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste na Rodovia Assis Chateaubriand, neste domingo (13). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

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O acidente aconteceu em Indiana, no interior de São Paulo, nas proximidades de uma praça de pedágio. Segundo as informações registradas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcelo perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação. Chovia forte no momento da batida.