O ex-vereador Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste na Rodovia Assis Chateaubriand, neste domingo (13). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.
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O acidente aconteceu em Indiana, no interior de São Paulo, nas proximidades de uma praça de pedágio. Segundo as informações registradas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcelo perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação. Chovia forte no momento da batida.
O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A área foi preservada pela Polícia Militar Rodoviária para a realização da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
Ex-vereador exerceu dois mandatos
Marcelo era pecuarista e ex-vereador de Martinópolis, cidade vizinha a Indiana. Ele exerceu dois mandatos na Câmara Municipal, entre 1993 e 2000.
Durante a trajetória política, Marcelo também presidiu o Legislativo municipal nos anos de 1995 e 1996.
Caso é investigado pela polícia
As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda serão apuradas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Indiana como morte suspeita.
O velório de Marcelo ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), no Velório Socimart, no Centro de Martinópolis. Depois, o corpo foi levado para o Cemitério Municipal, onde ocorreu o sepultamento.