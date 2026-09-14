Um homem de 74 anos morreu após ser atingido pelo desabamento de uma marquise enquanto caminhava por uma calçada nesta segunda-feira (14). Uma câmera de segurança registrou o momento em que parte da estrutura caiu sobre o passeio.
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O acidente aconteceu em Guaianases, na zona leste de São Paulo, na altura do número 2.176 da Estrada de Poá. As imagens mostram o movimento normal de veículos e pedestres quando, de repente, parte da estrutura de um imóvel desaba e atinge o idoso.
Outra pessoa que estava caminhando ao lado da vítima conseguiu desviar da estrutura e não foi atingida. Depois da queda, pedaços da construção ficaram espalhados pela calçada e chegaram perto da pista.
Homem foi socorrido pelos bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima. O homem foi levado ao Pronto-Socorro de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada na unidade de saúde.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem caminhava pelo local quando foi atingido pela estrutura.
Ainda não há informações sobre o que provocou a queda da marquise. O local deverá ser analisado durante a investigação.
O caso foi registrado e será investigado pelo 44º Distrito Policial (Guaianases). As circunstâncias do acidente e as condições da estrutura serão apuradas pela polícia.