Um homem de 74 anos morreu após ser atingido pelo desabamento de uma marquise enquanto caminhava por uma calçada nesta segunda-feira (14). Uma câmera de segurança registrou o momento em que parte da estrutura caiu sobre o passeio.

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O acidente aconteceu em Guaianases, na zona leste de São Paulo, na altura do número 2.176 da Estrada de Poá. As imagens mostram o movimento normal de veículos e pedestres quando, de repente, parte da estrutura de um imóvel desaba e atinge o idoso.