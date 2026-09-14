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TRAGÉDIA

VÍDEO: Homem de 74 anos morre após marquise desabar

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem de 74 anos morre após marquise desabar
Homem de 74 anos morre após marquise desabar

Um homem de 74 anos morreu após ser atingido pelo desabamento de uma marquise enquanto caminhava por uma calçada nesta segunda-feira (14). Uma câmera de segurança registrou o momento em que parte da estrutura caiu sobre o passeio.

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O acidente aconteceu em Guaianases, na zona leste de São Paulo, na altura do número 2.176 da Estrada de Poá. As imagens mostram o movimento normal de veículos e pedestres quando, de repente, parte da estrutura de um imóvel desaba e atinge o idoso.

Outra pessoa que estava caminhando ao lado da vítima conseguiu desviar da estrutura e não foi atingida. Depois da queda, pedaços da construção ficaram espalhados pela calçada e chegaram perto da pista.

Homem foi socorrido pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima. O homem foi levado ao Pronto-Socorro de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada na unidade de saúde.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem caminhava pelo local quando foi atingido pela estrutura.

Ainda não há informações sobre o que provocou a queda da marquise. O local deverá ser analisado durante a investigação.

O caso foi registrado e será investigado pelo 44º Distrito Policial (Guaianases). As circunstâncias do acidente e as condições da estrutura serão apuradas pela polícia.

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